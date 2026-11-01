المؤتمرنت -

خروج مشرف لـ"أحمر الناشئين"

خرج منتخب اليمن للناشئين من الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً لكرة القدم، إثر خسارته أمام نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على إستاد حمد الكبير في الدوحة.



وودّع أحمر الناشئين البطولة مرفوع الرأس، وبعد أن قدم مستوىً مشرفاً وعرضاً مقنع استطاع من خلاله إحراج المنتخب الإماراتي "المكون من جنسيات مختلفة"، ولو أن حكم المباراة القطري أعطى منتخبنا حقه لكان للنتيجة كلاماً أخراً، حيث تغاضى الحكم عن ركلتي جزاء صحيحتين، كما ساهم بالضغط على لاعبينا بطريقة غريبة ما أدى إلى ارتباك المدافع محمد شفيع ليمنح بالخطأ لاعب الإمارات سيف داكوستا "ذو الأصول البرتغالية" الهدف الوحيد في الدقيقة 75.



وكان منتخب اليمن قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على العراق 2-1، قبل أن يتعادل مع السعودية بهدف لمثله، والتعثر أمام مصر 1-5، والانتصار على الكويت بهدفين نظيفين.



وتكتسب مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين أهمية خاصة باعتبارها محطة إعدادية للاستحقاق الأهم في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات (اليمن، تركمانستان، قيرغيزستان، منغوليا، جزر ماريانا الشمالية) وتقام منافساتها في قيرغيزستان.