الإثنين, 02-نوفمبر-2026 الساعة: 01:01 ص - آخر تحديث: 12:43 ص (43: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - أكد محافظ لحج أحمد جريب، أن تحرك القوات المسلحة اليمنية في مديرية المقاطرة "ليس موجهًا أبناء المديرية ولا يُشكل أي تهديد لأبناء المحافظات الجنوبية المحتلة

محافظ لحج يطمئن أبناء المقاطرة: أنتم فى أمان قواتنا

المؤتمرنت -
محافظ لحج يطمئن أبناء المقاطرة: أنتم فى أمان قواتنا
أكد محافظ لحج أحمد جريب، أن تحرك القوات المسلحة اليمنية في مديرية المقاطرة "ليس موجهًا أبناء المديرية ولا يُشكل أي تهديد لأبناء المحافظات الجنوبية المحتلة.

وأوضح المحافظ جريب في رسالة تطمين لأبناء مديرية المقاطرة، أن تحرك القوات المسلحة اليمنية يستهدف حصرًا تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته الذين حوّلوا بعض المعسكرات إلى أوكار لاستنزاف شباب المحافظة ودفعهم إلى محارق الموت خدمةً لأجندة خارجية.

وقال "إن أبناء الجنوب ليسوا هدفًا، ولم يكونوا يومًا، والمستهدف هو من باع أرضه وعرضه لضباط سعوديين يقودون أبناءكم إلى جبهات لا ناقة لهم فيها ولا جمل".

وطمأن محافظ لحج الآباء والأمهات في مديرية المقاطرة بالقول "أبنائكم في أمان ما داموا بعيدين عن معسكرات العدو، ودمائهم أغلى من أن تُستباح في صفوف من يخدم الرياض وأمريكا وإسرائيل".

وأضاف "أن أموالكم وأعمالكم ومزارعكم وممتلكاتكم في أمان، ولا أحد يتعرض لكم بسوء، فالمعركة ليست معكم بل مع من يزجّ بأبنائكم في محارق الموت خدمةً لأجندة خارجية".

واختتم محافظ لحج رسالته بالقول "إن المقاطرة اليوم على موعد مع تطهير مديرتها من التحشيدات السعودية، لا مع أبنائها.. فكونوا مطمئنين".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: توغل إسرائيلي في القنيطرة
رياضة: ريال مدريد يتخطى راسينغ بثلاثية
رياضة: خروج مشرف لـ"أحمر الناشئين"
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف راتب
أخبار: العدو يشن غارتين على كلية الطب
أخبار: طقس اليمن متقلّب.. استعدّوا للبرد
أخبار: العدو يستهدف محطة النفط في باجل
فنون ومنوعات: محمد الحلو فى العناية المركزة
رياضة: برشلونة يستعيد الصدارة بسداسية ألافيس
رياضة: توتنهام يواصل صحوته بثنائية
رياضة: ميلان يحسم الديربي ويشعل الكالتشيو
رياضة: دورتموند يخطف البايرن في "الكلاسيكر"
رياضة: اليمن يخسر مباراته الثانية أمام قطر
عربي ودولي: مقتل 48 مسلحاً في نيجيريا
أخبار: 9518 إخطاراً بالهدم في الضفة والقدس
أخبار: بيان من وزارة الخارجية.. هذه تفاصيله
أخبار: 66 غارة عدوانية خلال 24 ساعة
أخبار: 768 شهيداً وجريحاً منذ بدء التصعيد
قضايا وآراء: الصُّدفةُ أمِ الخيانةُ مَنْ أوصلتْ عدداً منَ القادةِ السِّياسيينَ لتدميرِ بلدانِهِم؟
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ إبراهيم الصارم
رياضة: باريس يحكم قبضته على الصدارة
فنون ومنوعات: هل يعود أدهم النابلسي إلى الغناء؟
أخبار: صنعاء تنفي استهداف العمق السعودي
أخبار: محافظ حضرموت يدعو إلى مواجهة العدو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026