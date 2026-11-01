المؤتمرنت -

محافظ لحج يطمئن أبناء المقاطرة: أنتم فى أمان قواتنا

أكد محافظ لحج أحمد جريب، أن تحرك القوات المسلحة اليمنية في مديرية المقاطرة "ليس موجهًا أبناء المديرية ولا يُشكل أي تهديد لأبناء المحافظات الجنوبية المحتلة.



وأوضح المحافظ جريب في رسالة تطمين لأبناء مديرية المقاطرة، أن تحرك القوات المسلحة اليمنية يستهدف حصرًا تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته الذين حوّلوا بعض المعسكرات إلى أوكار لاستنزاف شباب المحافظة ودفعهم إلى محارق الموت خدمةً لأجندة خارجية.



وقال "إن أبناء الجنوب ليسوا هدفًا، ولم يكونوا يومًا، والمستهدف هو من باع أرضه وعرضه لضباط سعوديين يقودون أبناءكم إلى جبهات لا ناقة لهم فيها ولا جمل".



وطمأن محافظ لحج الآباء والأمهات في مديرية المقاطرة بالقول "أبنائكم في أمان ما داموا بعيدين عن معسكرات العدو، ودمائهم أغلى من أن تُستباح في صفوف من يخدم الرياض وأمريكا وإسرائيل".



وأضاف "أن أموالكم وأعمالكم ومزارعكم وممتلكاتكم في أمان، ولا أحد يتعرض لكم بسوء، فالمعركة ليست معكم بل مع من يزجّ بأبنائكم في محارق الموت خدمةً لأجندة خارجية".



واختتم محافظ لحج رسالته بالقول "إن المقاطرة اليوم على موعد مع تطهير مديرتها من التحشيدات السعودية، لا مع أبنائها.. فكونوا مطمئنين".