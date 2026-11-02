المؤتمرنت -

إصابة 7 في الحديدة.. العدوان يقصف طريقا بين تعز ولحج

شن طيران العدو السعودي، اليوم، غارتين على نقيلي الهجمة مقارمة والصحة الرابطين بين محافظتي تعز ولحج.



وأوضح مصدر أن طيران العدو استهدف بغارتين نقيل الهجمة مقارمة ونقيل الصحة الرابطين بين تعز ولحج.



وفي سياق متصل بجرائم العدوان أكد المتحدث بإسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي، إصابة سبعة مواطنين جراء غارات طيران العدو السعودي على محافظة الحديدة



ونقلت وكالة الانباءاليمنية (سبأ) عن المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان، توضيحه أن استهداف طيران العدو السعودي لرصيف ميناء رأس عيسى ومحطة شركة النفط بمديرية باجل، أسفر عن إصابة سبعة مواطنين.