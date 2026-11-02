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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات خلال الـ48 ساعة الماضية، استهدفت مطار الدمام ورادار الإنذار المبكر في جيزان وطائرة نقل عسكرية في مطار جيزان

استهداف مطاري الدمام وجيزان

المؤتمرنت -
استهداف مطاري الدمام وجيزان
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات خلال الـ48 ساعة الماضية، استهدفت مطار الدمام ورادار الإنذار المبكر في جيزان وطائرة نقل عسكرية في مطار جيزان.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله وخلال الـ48 ساعة الماضية من استهداف مطار الدمام على مرحلتين بطائرتين مسيرتين.

وأكد أن العملية حققت هدفها بنجاح وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

وأشار إلى أن القوات المسلحة، استهدفت رادار الإنذار المبكر في جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة، مؤكدًا أنه تم استهداف طائرة نقل عسكرية في مطار جيزان وحققت العملية هدفَها بفضل الله.








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