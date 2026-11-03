المؤتمرنت -

76 شهيداً وجريحاً حصيلة العدوان خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أن حصيلة ضحايا العدوان السعودي خلال 24 ساعة (1- 2 نوفمبر 2026م) بلغت 76 شهيدًا وجريحًا.



وأوضحت وزارة الصحة في يبان صادر عنها، أن عدد الشهداء 17 معظمهم من الأطفال والجرحى 59 غالبيتهم من الأطفال وإصاباتهم متفاوتة الخطورة، ما يؤكد أن غارات طيران العدو السعودي استهدفت مساكن آمنة وأحياء سكنية وأسواق مكتظة.



وأشارت إلى أن استمرار التحشيد الجوي خلال هذه الفترة يعكس سياسة ممنهجة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر بين المدنيين.



واعتبرت وزارة الصحة هذه الجرائم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني.



وأكدت أن هذه الأرقام تكشف حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.. داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.