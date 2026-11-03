المؤتمرنت -

أجواء باردة في 5 محافظات (تنبيهات هامة)

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة نسبياً إلى باردة في خمس محافظات وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تشير معلومات الرصد السطحي ومخرجات النماذج العددية المختلفة إلى انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية حيث تتراوح بين 05 -10 درجات مئوية.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار، والبيضاء.



ويُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة.



كما نبه المواطنين القادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.