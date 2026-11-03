المؤتمرنت -

استهداف مخازن أسلحة للعدوان في ميدي والقمبور

استهدفت القوات المسلحة اليمنية مخازن أسلحة وتحشيدات تابعة للعدو السعودي في منطقتي ميدي والقمبور.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف مخازن أسلحة وتحشيدات تابعة للعدو السعودي في منطقتي ميدي والقمبور اللتين يشرف عليهما الضابط السعودي ملحم بن شنار القحطاني قائد قوة جيزان بعدد من الطائرات المسيرة.



وأكد أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله وخلفت قتلى وجرحى وتدمير عدد من مخازن الأسلحة