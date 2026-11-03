المؤتمرنت -

العدو يستهدف 8 محافظات بـ93 غارة

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن طيران العدو السعودي شن 93 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب وعمران ولحج وحجة وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف وخلفت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا، بلغت أربعة آلاف و32 غارةً جويةً وصاروخًا.