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المؤتمر نت - مجدّدة دعوتها لكل شركات الطيران العالمية والموظفين والمسافرين لعدم السفر عبر الأجواء السعودية كونها غير آمنة باستثناء

باليستي يمني يستهدف مطار خالد الدولي في الرياض

المؤتمرنت -
باليستي يمني يستهدف مطار خالد الدولي في الرياض
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية استهداف لمطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي وكانت الإصابة مباشرة وخلفت أضرارًا كبيرةً في المطار.

وأكدت القوات المسلحة، أن مطار خالد الدولي غير آمن، مجدّدة دعوتها لكل شركات الطيران العالمية والموظفين والمسافرين لعدم السفر عبر الأجواء السعودية كونها غير آمنة باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.








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