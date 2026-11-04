المؤتمرنت -

استهداف تحشيدات العدو في لحج والجوف

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم، تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في محافظتي لحج والجوف.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أنها تمكنت من استهداف تحشيدات العدو التابعة للضابط السعودي بدر الحربي في مصنع الحديد بمحافظة لحج بصاروخ باليستي، مؤكدةً أن الإصابة كانت دقيقة وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.



وأشارت إلى أنها نفّذت عملية استهداف أخرى لتحشيدات العدو التي تتبع الضابط السعودي فارس الشمري بستة صواريخ باليستية، شرقي محافظة الجوف، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات.