المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74618

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و618 شهيدا، و175 ألفا و925 مصابا.



وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن خمسة مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن إجمالي الضحايا الذين ارتقوا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 1602 شهيد و5799 مصابا، فيما ارتفع عدد الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض حتى الآن إلى 847 شهيدا.



يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر من العام الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقه من خلال شن المزيد من الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.