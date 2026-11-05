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المؤتمر نت - أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 61 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية

61 غارة عدوانية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
61 غارة عدوانية خلال 24 ساعة
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 61 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب ولحج والضالع وإب والحديدة وحجة من خلال طائرات "F15 وتايفون" مرتكبًا عددًا من الجرائم ومخلفًاً عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين جلهم من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت أربعة آلاف و197 غارة جوية وصاروخًا.








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