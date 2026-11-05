الخميس, 05-نوفمبر-2026 الساعة: 11:32 م - آخر تحديث: 11:14 م (14: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - واصل العدو السعودي اليوم، قصفه المدفعي وبالطيران المسير على عدد من المناطق الحدودية بمحافظة صعدة

العدو يواصل قصف القرى في صعدة

المؤتمرنت -
العدو يواصل قصف القرى في صعدة
واصل العدو السعودي اليوم قصفه المدفعي وبالطيران المسير على عدد من المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو المسير ألقى قذيفة على منطقة وادي بدر بمديرية غمر الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي استهدف بقصف مدفعي قرى سكنية في مديريات شدا ورازح وقطابر، وشن غارتين على مزرعة مواطن في منطقة الطلح بمديرية سحار استهدفت إحداها المسعفين ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين.

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بنيران العدو السعودي في منطقة قهر بني الحارث بمديرية باقم الحدودية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: جديد الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
رياضة: صراع الصدارة يُشعل قمة برشلونة وأتلتيكو
اقتصاد: الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74618
أخبار: طيران العدو يستهدف بئري مياه بهمدان
أخبار: 7 شهداء و6 جرحى بغارات على صعدة
أخبار: الامين المساعد يواسي آل الحفاشي
أخبار: امطار متوقعة وأجواء باردة .. تحذيرات الارصاد
أخبار: 27 شهيداً وجريحاً في 12 ساعة
اقتصاد: أسعار النفط تهوي 9%
علوم وتقنية: دور مؤثّر لنوبات أسفل الظهر على الدماغ
رياضة: فالفيردي ينقذ الريال وليفربول يسقط
فنون ومنوعات: "إليسار".. 14 أغنية في ألبوم إليسا الجديد
اقتصاد: الذهب يقفز 3% مع هبوط الدولار
أخبار: 104 غارات عدوانية خلال 24 ساعة
اقتصاد: تراجع أسعار الغاز في أوروبا
أخبار: إسقاط طائرة سعودية في أجواء تعز
عربي ودولي: 74618 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
قضايا وآراء: قراءة لمقال بن حبتور: الضرورة أم الصدفة من أوصلت نفر من السياسيين للسلطة
أخبار: استهداف تحشيدات العدو في لحج والجوف
أخبار: باليستي يمني يستهدف مطار خالد الدولي في الرياض
أخبار: 3 عمليات عسكرية يمنية في العمق السعودي
أخبار: النائب الثاني لرئيس المؤتمر يواسي آل الناموس
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على مدينة البيضاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026