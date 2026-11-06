المؤتمرنت -

مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدوان السعودي من جبال كهبوب

وزع الإعلام الحربي، اليوم، مشاهد نوعية من عمليات طرد تحشيدات العدو السعودي بقيادة الضابط السعودي بدر الحربي من عدد من المواقع في سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية شرق باب المندب.



وتضمنت المشاهد طرد عدد من الألوية التابعة لتحشيدات العدو السعودي من عدد من المواقع في سلسلة جبال كهبوب، وإحراق وإعطاب العشرات من المدرعات والآليات العسكرية وفرار جماعي لتحشيدات العدو من جبال وسوائل كهبوب.



وبدأت المشاهد النوعية بعملية هجومية نفذها أبطال القوات المسلحة لاقتحام موقع في قمة جبلية والاشتباك مع العدو من المسافة صفر والسيطرة عليه.



وبحسب المشاهد فقد نفذت العملية الهجومية على مواقع العدو من عدة مسارات، وأدت إلى إرباك العدو وأحدثت انهيارات في صفوفه، والسيطرة على مواقع حاكمة ومشرفة على بقية مواقع العدو، وأسر العديد من عناصره.



كما أظهرت عمليات الرصد والاستهداف لأطقم ومدرعات عسكرية متحركة وثابتة تابعة لتحشيدات العدو بالأسلحة الرشاشة وصواريخ "الكورنيت"، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها وفرار من تبقى من عناصر العدو.



ووثقت المشاهد عمليات الفرار الجماعي لتحشيدات العدو من المواقع المستهدفة وترك جرحاهم وأفرادهم، وحالة حالة الرعب لدى تحشيدات العدو والتي أظهرتها المشاهد من خلال انقلاب أطقم ومدرعات عسكرية أثناء عمليات الفرار.



وأظهرت استهداف طيران العدو السعودي لتحشيداته المنسحبة بعدة غارات وتدمير آليات عسكرية.



ووثقت مشاهد الإعلام الحربي الخسائر التي تكبدها العدو في المواقع التي تم تطهيرها من قبل أبطال القوات المسلحة، وكذا الأسلحة والآليات التي تم اغتنامها.