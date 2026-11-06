المؤتمرنت -

هزة أرضية في ذمار وهذه قوتها

سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، اليوم، هزة أرضية خفيفة شمال غرب ذمار، بلغت قوتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق ثلاثة كيلومترات.



وأوضح رئيس المركز، المهندس محمد الحوثي، أن الهزة سُجلت عند الساعة الخامسة و13 دقيقة مساءً، وتُعد من الهزات الخفيفة وغير المحسوسة التي تُسجل بين فترة وأخرى في المنطقة.



وأشار إلى أن مثل هذه الأنشطة الزلزالية الروتينية تنتج عن تراكم الإجهاد على صخور القشرة الأرضية في مناطق اليابسة، وتأثرها بالنشاط الزلزالي على حواف الصفيحة العربية، إلى جانب الانفتاح المستمر للبحر الأحمر وخليج عدن.



ولفت إلى أن الهزات الزلزالية الخفيفة تمثل تفريغاً للطاقة الزلزالية المتراكمة أولاً بأول، ما يحول دون تراكمها وحدوث أنشطة زلزالية كبيرة، لا سمح الله.