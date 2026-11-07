السبت, 07-نوفمبر-2026 الساعة: 12:44 ص - آخر تحديث: 12:37 ص (37: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - أكد المجلس السياسي الأعلى أنه يتابع ببالغ الغضب والاستنكار المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم في سوق "الحضارة" الشعبي بمديرية الوازعية

السياسي الأعلى: استهداف المدنيين لن يمر دون عقاب

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى: استهداف المدنيين لن يمر دون عقاب
أكد المجلس السياسي الأعلى أنه يتابع ببالغ الغضب والاستنكار المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم في سوق "الحضارة" الشعبي بمديرية الوازعية في محافظة تعز، أثناء اكتظاظه بالمواطنين، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، ودمار واسع في المحال والممتلكات.

وأدان المجلس في بيان صادر عنه بأشد العبارات هذه الجريمة، وكافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية في المحافظة، التي شملت الأسواق، ومنازل المواطنين، والمنشآت الصناعية، والمرافق الخدمية والطرق الحيوية، مخلفة عشرات الضحايا وأضراراً جسيمة، محملا النظام السعودي كامل المسؤولية عن هذه المجزرة وعن تداعياتها القانونية والإنسانية.

وأكد أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والأسواق والمنشآت المدنية وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب، وسيمارس حقه المشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته.

وحمّل المجلس النظام السعودي المجرم مسؤولية هذا التصعيد، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى الخروج عن صمتها المخزي، وإدانة هذه الجريمة فوراً وبصورة صريحة، ودعم تحقيق في مجزرة الوازعية وسائر الجرائم السابقة.

ووجّه الحكومة والجهات المختصة بالقيام بواجبها تجاه الجرحى، وإغاثة الأسر المتضررة ورعاية أسر الشهداء، وحصر الأضرار وتوثيق الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة.

تقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكداً أن دماء أبنائه لن تذهب هدراً، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن حماية الشعب وصون سيادته مسؤولية لا تهاون فيها، وأن هذه الجرائم لن تزيد اليمن إلا ثباتاً حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر من أرضه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: البيض يحمي من الخرف؟
مجتمع مدني: صحة القلب تبدأ ليلاً!
اقتصاد: الدولار يستقر والين يرتفع
اقتصاد: ارتفاع طفيف بأسعار الذهب
اقتصاد: فاو: انخفاض أسعار الغذاء عالمياً
أخبار: المؤتمر الشعبي العام يدين جريمة العدو السعودي في تعز
أخبار: استشهاد وإصابة 30 في غارات للعدوان على تعز
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة
رياضة: العراق يحتفظ بلقب كأس الخليج للقدامى
فنون ومنوعات: جديد الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
أخبار: العدو يواصل قصف القرى في صعدة
أخبار: استهداف مطار فهد الدولي بالدمام
رياضة: صراع الصدارة يُشعل قمة برشلونة وأتلتيكو
أخبار: 61 غارة عدوانية خلال 24 ساعة
اقتصاد: الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74618
أخبار: العدو يستهدف شبكة الاتصالات بالضالع
أخبار: سريع ينفي مزاعم استهداف المدينة المنورة
أخبار: طيران العدو يستهدف بئري مياه بهمدان
أخبار: 7 شهداء و6 جرحى بغارات على صعدة
أخبار: الامين المساعد يواسي آل الحفاشي
أخبار: امطار متوقعة وأجواء باردة .. تحذيرات الارصاد
أخبار: 27 شهيداً وجريحاً في 12 ساعة
اقتصاد: أسعار النفط تهوي 9%
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026