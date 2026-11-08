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المؤتمر نت - تنفيذ 4 عمليات بالصواريخ والطائرات المسيرة

القوات المسلحة تعلن تنفيذ 4 عمليات بالصواريخ والطائرات المسيرة

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تعلن تنفيذ 4 عمليات بالصواريخ والطائرات المسيرة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية، في العمق السعودي وتحشيدات العدو السعودي شرق الجوف ومديرية مدغل بمحافظة مأرب ومنطقة المضاربة في محافظة لحج.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفذت أربع عمليات عسكرية نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، استهدفت العملية الأولى مطار خالد الدولي وخزانات أرامكو والمركز المالي في عاصمة العدو السعودي الرياض وكانت الإصابات مباشرة ودقيقة بفضل الله وخلفت أضرارًا كبيرة في المواقع المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في بقيق وكانت الإصابة مباشرة وخلفت حرائق في المواقع المستهدفة، فيما استهدفت العملية الثالثة تحشيدات العدو السعودي التابعة للضابط السعودي فارس الشمري شرق محافظة الجوف ومديرية مدغل بمحافظة مأرب وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

وأفاد البيان، بأن العملية الرابعة استهدفت تحشيدات العدو السعودي التابعة للضابط السعودي بدر الحربي في منطقة المضاربة بمحافظة لحج وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها العسكرية، تأتي ردًا على العدوان السعودي الغاشم على اليمن وفي إطار الرد على مجازره الوحشية وآخرها مجزرتي سوق الحضارة بالوازعية والمباني السكنية في بني حشيش وراح ضحيتها أكثر من 120 شهيدًا وجريحًا جّلهم من النساء والأطفال.

وجدّد بيان القوات المسلحة التأكيد على مواصلة عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي للاقتصاص لدماء أبناء الشعب اليمني حتى ردع المعتدي السعودي والعمل على إيلامه بشكل كبير بعمليات نوعية متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه سبحانه.

فيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم

ردًّا على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وشعبِنا وفي إطارِ الردِّ على مجازرِه الوحشيةِ والتي كان آخرُها مجزرتي سوقِ الحضارةِ بالوازعيةِ والمباني السكنيةِ في بني حشيشٍ والتي راحَ ضحيتَها أكثرُ من 120 شهيدًا وجريحًا جلُّهم من النساءِ والأطفالِ

نفّذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى أربعَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ، نفذت بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ:

العمليةُ الأولى استهدفت مطارَ خالدٍ الدوليَّ وخزاناتِ أرامكو والمركزَ الماليَّ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ وكانتِ الإصاباتُ مباشرةً ودقيقةً بفضل الله وخلفت أضرارًا كبيرةً في المواقعِ المستهدفةِ.

العمليةُ الثانيةُ استهدفت شركةَ أرامكو في بقيقَ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً وخلفت حرائقَ في المواقعِ المستهدفِة.

أما العمليةُ الثالثةُ فقد استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ التابعةَ للضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ شرقيَّ محافظةِ الجوفِ ومديريةِ مدغلَ بمحافظةِ مأربَ وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

والعمليةُ الرابعةُ استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ التابعةَ للضابطِ السعوديِّ بدرِ الحربيِّ في منطقة المضاربةِ بمحافظةِ لحجٍ وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواصلُ عملياتِها العسكريةَ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ للاقتصاصِ لدماءِ شعبِنا حتى ردعِ المعتدي السعوديِّ وسنعملُ على إيلامِه بشكلٍ كبيرٍ بعملياتٍ نوعيةٍ متوكلينَ في ذلكَ على اللهِ ومعتمدينَ عليهِ سبحانه.

مستمرونَ في فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وضباطِه حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدنا العزيز.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ

صنعاءُ 28 جمادى الأولى 1448هـ

الموافقُ 8 نوفمبر 2026م.

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ.








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