المؤتمرنت -

أبو راس يهنئ هيئة تحرير "الميثاق" بالذكرى الـ44 لتأسيسها

أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، أن الإعلام المؤتمري وفي طليعته صحيفة الميثاق يمثل ركيزة أساسية في معركة الوعي وصناعة الرأي العام الوطني الرشيد.



وجدّد رئيس المؤتمر الرعاية والاهتمام بتطوير وسائل الإعلام المؤتمري، داعياً الصحفيين إلى مضاعفة الجهود والتحلي بالمزيد من العزيمة والتألق في مواكبة متطلبات المرحلة، لتبقى الميثاق كما عهدناها دائماً نبراساً للحق وصوتاً لا يهن للوطن والشعب.



ووجّه أبو راس برقية تهنئة إلى هيئة تحرير صحيفة الميثاق بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للتأسيس.. ينشر "المؤتمرنت" فيما يلي نصها:



الأخوة/ رئيس وأعضاء هيئة تحرير صحيفة "الميثاق" - المحترمون..



تحية وطنية صادقة، وبعد:



بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس صحيفتنا الغراء "الميثاق" منبر الكلمة الحرة وصوت المؤتمر الشعبي العام العابر لكل التحديات، يسرني ببالغ السرور أن أبعث إليكم ومن خلالكم إلى كافة منتسبي الصحيفة وكُتابها وفنييها أخلص التهاني وأطيب التبريكات المفعمة بالفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية.

أربعة عقود ونيف من العطاء المهني الملتزم ظلت خلالها "الميثاق" الحصن المنيع للكلمة المسؤولة والمرآة الصادقة لقضايا الوطن والمواطن، والدرع الذي تصدى بكل جسارة لكل محاولات طمس الحقيقة أو النيل من المكتسبات الوطنية.

إننا ونحن نحتفي اليوم بهذه الذكرى لَنشيد بكل إكليل وتقدير بالدور النضالي والمهني المتميز الذي تضطلع به الصحيفة على مستوى كافة جوانب العمل الصحفي والوطني ووقوفكم الشجاع في خط الدفاع الأول للانتصار للوطن وقضاياه وتطلعات شعبنا وللمبادئ والقيم والمنطلقات الوطنية الراسخة التي قام من أجل تحقيقها المؤتمر الشعبي العام.

إن الإعلام المؤتمري وفي طليعته "الميثاق" يمثل ركيزة أساسية في معركة الوعي وصناعة الرأي العام الوطني الرشيد.

من هنا، فإنني أجدد التأكيد الدائم على رعايتنا واهتمامنا البالغ بتطوير وتفعيل كافة وسائل الإعلام المؤتمرية وتذليل الصعاب أمام رسالتكم السامية لتبقى "الميثاق" دائماً في طليعة المنابر الوطنية المؤثرة.

إنني أدعوكم اليوم، وبكل طاقاتكم الإبداعية إلى مضاعفة الجهود ورفع وتيرة الأداء، والتحلي بالمزيد من العزيمة والتألق في مواكبة متطلبات المرحلة، لتبقى "الميثاق" كما عهدناها دائماً نبراساً للحق وصوتاً لا يهن للوطن والشعب.



عاشت "الميثاق" صوتاً وطنياً حراً.. وكل عام وأنتم والوطن بألف خير،،



صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام