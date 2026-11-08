المؤتمرنت -

العدو يقصف 6 محافظات بـ91 غارة

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 91 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في محافظات صعدة وتعز وحجة والحديدة والجوف ولحج من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت أربعة آلاف و460 غارةً جويةً وصاروخًا.