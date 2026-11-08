المؤتمرنت -

حصيلة جديدة لضحايا مجزرة بني حشيش

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي، ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدو السعودي في قرية الشرية في بني حشيش بمحافظة صنعاء إلى 84 شهيدًا وجريحًا.



وأوضح الدكتور الأصبحي أن حصيلة ضحايا استهداف العدو السعودي منازل المواطنين في منطقة الشرية بمديرية بني حشيش ارتفعت إلى 44 شهيدًا بينهم 21 طفلاً، و40 جريحًا بينهم ثمانية أطفال.. لافتا إلى استمرار فرق الإنقاذ في انتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.



وبلغت الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية تصعيد العدو السعودي الأخير 1064 مدنياً، منهم 340 شهيدا و724 جريحاً.

