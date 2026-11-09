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المؤتمر نت - أقرت اللجنة منح الباحثة درجة الماجستير بتفوق، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز والفخر بهذا الإنجاز العلمي غير المسبوق، كونها أول مناقشة

الماجستير للقيادية المؤتمرية إيمان قبلان في اللغة السقطرية

المؤتمرنت -
الماجستير للقيادية المؤتمرية إيمان قبلان في اللغة السقطرية
شهدت كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية بمحافظة أرخبيل سقطرى صباح يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026م، حدثاً أكاديمياً تاريخياً، تمثل في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة إيمان سعد علي قبلان مسؤولة القطاع النسوي لفرع المؤتمر الشعبي العام مديرية حديبو.

وجاءت الرسالة بعنوان اللغة السقطرية دراسة لغوية نحويه وذلك في قسم اللغة العربية بمجمع الكويت بمدينة حديبو.

وخلال جلسة المناقشة التي حضرها عدد من الأكاديميين والقيادات التنظيمية والاجتماعية والنسوية والشخصيات الاجتماعية، استعرضت الباحثة مضمون رسالتها العلمية التي تناولت اللغة السقطرية كتراث أصيل وكنز لغوي وتاريخي لمحافظة سقطرى، وأشادت لجنة المناقشة بالجهد العلمي المتميز والمنهجية الرصينة التي اتبعتها الباحثة.

وأقرت اللجنة منح الباحثة درجة الماجستير بتفوق، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز والفخر بهذا الإنجاز العلمي غير المسبوق، كونها أول مناقشة من نوعها في سقطرى في هذا التخصص الدقيق.


من جانبه عبر الأستاذ سعيد مسعود عوض الجريري رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة أرخبيل سقطرى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الباحثة إيمان رفعت رؤوس أبناء سقطرى جميعاً وأن هذا النجاح يجسد جهودها المتفانية في خدمة المجتمع السقطري ونشاطها السياسي والتنظيمي في قطاع المرأة، ومواقفها الثابتة في الحفاظ على وحدة الوطن وتراث سقطرى.

وأضاف الجريري أن هذا البحث العلمي يعد إضافة نوعية للعمل الأكاديمي في سقطرى، ويساهم في الحفاظ على اللغة السقطرية الأصيلة وتطويرها، متمنياً للباحثة مزيداً من التقدم والتميز في مسيرتها العلمية والأكاديمية والوطنية.

وفي ختام المناقشة تبادل الحاضرون التهاني والتبريكات مع الباحثة وأسرتها، مؤكدين أن هذا النجاح هو نجاح لسقطرى والوطن والمؤتمر الشعبي العام.
ألف ألف مبروك للباحثة إيمان سعد علي قبلان.








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