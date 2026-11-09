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المؤتمر نت - أدان عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ما قام به الطيران السعودي المعادي للشعب اليمني من اعتداءات وحشية وغير أخلاقية بحق المواطنين

بن حبتور: جرائم السعودية لن تسقط بالتقادم

المؤتمرنت -
بن حبتور: جرائم السعودية لن تسقط بالتقادم
أدان عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ما قام به الطيران السعودي المعادي للشعب اليمني من اعتداءات وحشية وغير أخلاقية بحق المواطنين الآمنين في محافظات تعز وصنعاء وصعدة.

وأوضح بن حبتور في تصريح صحفي أن الطيران السعودي استهدف سوقاً شعبية بمديرية الوازعية في محافظة تعز، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، كما استهدف أبراج الاتصالات والهاتف في محافظة صعدة، متسبباً في فصل خدمات الهاتف والإنترنت عن المواطنين.

وأشار إلى أن الطيران السعودي أقدم أيضاً على تدمير عدد من منازل المواطنين في منطقة بني حشيش بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن هذه الجرائم السعودية المتوحشة مدانة بأقوى عبارات الإدانة، وتمثل جرائم حرب لم ولن تسقط بالتقادم، وأن النظام السعودي المجرم سينال جزاءه في قادم الأيام.

وأشاد بالدور والإنجازات العسكرية التي حققها جيشنا اليمني في قصفهم لمطارات المملكة السعودية ومواقع شركات النفط والغاز وخلافه .








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