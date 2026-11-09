المؤتمرنت -

5 غارات عدوانية على مسجد بصعدة ومصنع بالحديدة

استهدف طيران العدو السعودي، اليوم، مصنع الغزل والنسيج بمديرية زبيد في محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو شن ثلاث غارات على مصنع الغزل والنسيج في زبيد.



وفي محافظة صعدة أصيبت طالبة اليوم ودمرت البنية التحتية جراء غارتين شنهما طيران العدو السعودي على مديرية سحار



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي توضيحه أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الحاربة بمديرية سحار، ما أدى إلى إصابة طالبة بجروح حرجة وتضرر مدرسة للبنات وتدمير مسجد وخزان مياه.