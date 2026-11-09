المؤتمرنت -

دعوة للابتعاد عن المنشآت السعودية المستهدفة

أكد مصدر عسكري في القوات المسلحة اليمنية أن على الموظفين والمتواجدين في أو بالقرب من المنشآت التي سبق الإعلان عنها كأهداف للقوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي الابتعاد عنها حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لأي مخاطر قد تهدد حياتهم.



وأوضح المصدر، أن الجهات المعنية في صنعاء ستعمل على تسهيل خروج أصول الشركات التي أبلغت عن رغبتها في مغادرة السعودية وإنهاء استثماراتها هناك، مؤكداً تقديم جميع التسهيلات اللازمة بما يضمن إنجاز هذه الإجراءات.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم تجنيب أي استهداف للشركات التي أبلغت الجهات المعنية بمواقع استثماراتها داخل أراضي العدو السعودي من الدول التي لم تشارك في العدوان على اليمن، لافتاً إلى أهمية التواصل مع الجهات المختصة وفق الآليات المعتمدة بهذا الشأن.



وجدد المصدر العسكري دعوته للعاملين والمتواجدين في محيط المنشآت التي سبق الإعلان عنها كأهداف عسكرية إلى أخذ التحذيرات المعلنة على محمل الجد والابتعاد عن تلك المواقع حفاظاً على سلامتهم.

