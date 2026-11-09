المؤتمرنت -

هيئة تدين اعتداء العدو السعودي على زبيد التاريخية

أدانت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي طال مدينة زبيد التاريخية وحماها من قبل العدو السعودي.



واعتبرت الهيئة في بيان هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.. مؤكدة أن الاستهداف المباشر للمواقع التاريخية، ولاسيما مدينة زبيد التاريخية وحماها المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يعد جريمة بحق التراث الإنساني ومحاولة لطمس الهوية الثقافية والحضارية للشعب اليمني.



وأشارت إلى أن مدينة زبيد كنز تاريخي يستحق الحماية والدعم والاهتمام العالمي العاجل.



وناشدت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها اليونسكو، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذا المعلم التاريخي العالمي من أي اعتداءات.

