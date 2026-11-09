الثلاثاء, 10-نوفمبر-2026 الساعة: 07:09 ص - آخر تحديث: 03:43 ص (43: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - هيئة تدين الاعتداء السعودي على زبيد التاريخية

هيئة تدين اعتداء العدو السعودي على زبيد التاريخية

المؤتمرنت -
هيئة تدين اعتداء العدو السعودي على زبيد التاريخية
أدانت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي طال مدينة زبيد التاريخية وحماها من قبل العدو السعودي.

واعتبرت الهيئة في بيان هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.. مؤكدة أن الاستهداف المباشر للمواقع التاريخية، ولاسيما مدينة زبيد التاريخية وحماها المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يعد جريمة بحق التراث الإنساني ومحاولة لطمس الهوية الثقافية والحضارية للشعب اليمني.

وأشارت إلى أن مدينة زبيد كنز تاريخي يستحق الحماية والدعم والاهتمام العالمي العاجل.

وناشدت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها اليونسكو، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذا المعلم التاريخي العالمي من أي اعتداءات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: لقاء سويدان: نقيب المهن هددني بالشطب
عربي ودولي: روسيا تسقط 430 مسيّرة أوكرانية
أخبار: 14 شهيداً وجريحاً في 4 محافظات
أخبار: صنعاء تحذّر مجدداً: ابتعدوا عن المنشآت
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
أخبار: الراعي يوجّه رسالة للبرلمان الباكستاني
أخبار: دعوة للابتعاد عن المنشآت السعودية المستهدفة
أخبار: الأرصاد يحذّر من أمطار ورياح وسيول
أخبار: 5 غارات على مسجد بصعدة ومصنع بالحديدة
أخبار: استشهاد وإصابة 5 نساء بغارة على صنعاء
رياضة: فيرمين يقود برشلونة لإسقاط أتلتيكو
رياضة: إنتر يقترب من لاتسيو بنقاط كومو
رياضة: ليل يهزم رين ويواصل مطاردة باريس
رياضة: برايتون يقفز للوصافة وليفربول ينتفض
علوم وتقنية: كيف يخلط الدماغ بين الخطر والأمان؟
مجتمع مدني: تجنّبوا الوحدة.. أضرارها تتخطّى الأثر النفسي!
فنون ومنوعات: فنان مصري يتزوج في عمر الـ81
أخبار: بن حبتور: جرائم السعودية لن تسقط بالتقادم
أخبار: لبوزة يعزي آل سنان بشهداء غارة عدوانية
أخبار: الماجستير للقيادية المؤتمرية إيمان قبلان في اللغة السقطرية
عربي ودولي: "الجرب" يفتك بالأسرى الفلسطينيين
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: حصيلة ضحايا مجزرة بني حشيش
أخبار: العدو يقصف 6 محافظات بـ91 غارة
أخبار: أبو راس يهنئ هيئة تحرير "الميثاق" بالذكرى الـ44 لتأسيسها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026