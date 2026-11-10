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المؤتمر نت - صنعاء تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية جديدة

صنعاء تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية جديدة

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية جديدة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت العمق السعودي وتحشيدات العدو في مديرية المضاربة ورأس العارة، وذلك ردًا على استهداف العدو للأطفال والنساء.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها، أنها نفذت بعون الله تعالى أربع عمليات عسكرية نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي وعددًا من محطات الضخ في خط شرق غرب في عاصمة العدو السعودي الرياض وكانت الإصابات مباشرة وخلفت حرائق وأضرارًا في المواقع المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في بقيق وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله، فيما استهدف العملية الثالثة تحشيدات العدو السعودي التي يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي في مديرية المضاربة ورأس العارة وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، والعملية الرابعة استهدفت المركز المالي في عاصمة العدو السعودي الرياض وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

ولفت البيان، إلى أن عمليات القوات المسلحة تأتي في إطار الرد على العدوان السعودي الغاشم على بلدنا وردًا على جرائمه المستمرة بحق شعبنا وكان آخرها جريمته البشعة بحق الباعة والمتسوقين في سوق الحضارة بتعز بطيرانه الحربي وبقنابل "GBU-12" الأمريكية، وجريمته في إنهاء قرية بأكملها في مديرية بني حشيش بقنابل "GBU-12"و" GBU-38" الأمريكية وغيرها من المجازر والجرائم.

وحذّرت القوات المسلحة كل المستثمرين والشركات من بقاء استثماراتهم في السعودية، ومقدمة النصح لهم بنقلها إلى بلدان مسالمة وآمنة لأن السعودية بلد غير آمن للاستثمار حتى إنهاء عدوانه وحصاره عن اليمن.

وأكدت أن البهتان الجديد من قبل العدو السعودي باستهداف اليمن لخط أنابيب شرق غرب في المدينة المنورة، كذب وبهتان عظيم، مشيرة إلى أن عمليات القوات المسلحة استهدفت خط أنابيب شرق غرب في عاصمة العدو السعودي الرياض وليس في المدينة المنورة.

وجدّدت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على مواصلة عملياتها باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.








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