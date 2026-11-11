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المؤتمر نت - حقق المنتخب الوطني للناشئين فوزاً عريضاً على نظيره المنغولي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في العاصمة القيرغيزية بيشكيك،

منتخب الناشئين يهزم منغوليا في التصفيات الآسيوية

المؤتمرنت -
منتخب الناشئين يهزم منغوليا في التصفيات الآسيوية
حقق المنتخب الوطني للناشئين فوزاً عريضاً على نظيره المنغولي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً.

وافتتح محمد صادق التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز علي فارع النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يضيف مدافع منغوليا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 59.

وقلص المنتخب المنغولي الفارق في الدقيقة 74، إلا أن محمد صادق عاد ليسجل الهدف الرابع لليمن والشخصي له في الدقيقة 90، ليحصد المنتخب أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره بالتصفيات.








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