المؤتمرنت -

إعلان صرف معاشات نوفمبر في صنعاء

دشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات شهر نوفمبر 2026م، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.



وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها، أن عملية الصرف تتم عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات، مؤكدةً حرصها على صرف المعاشات شهرياً بشكل منتظم، وخلال الفترة التي تسبق المواعيد القانونية للصرف.



وشدّدت على أن صرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية بشكل منتظم ودون أي تأخير، يأتي في إطار الحرص المستمر على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدور المؤسسة الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة.



وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الإجراء يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتأكيد التزامها بصرف المعاشات قبل مواعيدها المحددة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، بما يرسخ مبدأ العدالة والرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.