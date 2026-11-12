المؤتمرنت -

3 عمليات جديدة لـ صنعاء.. هذه تفاصيلها

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية جديدة في العمق السعودي.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن العملية الأولى استهداف شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض بطائرة مسيرة وحققت العملية هدفها بنجاح.



وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت طائرة شحن عسكرية في مطار شرورة بنجران وذلك بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة، فيما استهدفت العملية الثالثة قاعدة خميس مشيط الجوية بصاروخ باليستي، محققةً هدفها بنجاح.



وكانت القوات المسلحة قد نفذت في وقت سابق اليوم، عمليتين استهدفتا منشأة ينبع النفطية، ومحطة الضخ رقم سبعة في خط شرق غرب.