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المؤتمر نت - نفذت القوات المسلحة اليمنية، عمليات استهداف لمخازن الأسلحة وتحشيدات العدو السعودي في محافظات عدن ولحج والجوف

استهداف مخازن أسلحة وتحشيدات العدو في عدن ولحج والجوف

المؤتمرنت -
استهداف مخازن أسلحة وتحشيدات العدو في عدن ولحج والجوف
نفذت القوات المسلحة اليمنية، عمليات استهداف لمخازن الأسلحة وتحشيدات العدو السعودي في محافظات عدن ولحج والجوف.

وأكدت القوات المسلحة في بيان، أنه تم استهداف مخازن الأسلحة التابعة للعدو السعودي في معسكر رأس عباس بمحافظة عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى احتراقها.

وأوضحت أنها استهدفت أيضاً تحشيدات العدو التابعة للضابط السعودي بدر الحربي في منطقة خرز وخور عميرة بمحافظة لحج بعدد من الصواريخ الباليستية، وخلفت عددا كبيراً من القتلى والجرحى.

وأشارت القوات المسلحة إلى استهداف تحشيدات العدو التابعة للضابط السعودي فارس الشمري شرقي محافظة الجوف بصاروخين بالستيين، مؤكدةً أن الإصابة كانت دقيقة وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.








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