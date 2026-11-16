المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 10 مواطنين في عدوان على محطة وقود

استشهد وأصيب عشرة مواطنين اليوم، باستهداف طيران العدو السعودي محطة وقود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.



وأكد المتحدة باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي في بيان، أن طيران العدو السعودي استهدف، محطة وقود "العديرة" التابعة لأحد المواطنين في منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان بعدة غارات ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثمانية آخرين.



ولفت إلى حدوث أضرار مادية في المحطة ومحيطها.. مشيرا إلى أن هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية، مخلفة خسائر مادية وبشرية.