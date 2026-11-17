المؤتمرنت -

النائب الثاني لرئيس المؤتمر يواسي آل النفيش

بعث النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / يحيى ناجي يحيى النفيش، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ يحيى يحيى ناجي النفيش، وإخوانه، وافراد الاسرة، وكافة آل النفيش بمديرية حجة محافظة حجة، عبّر النائب الثاني لرئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

