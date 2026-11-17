المؤتمرنت -

برد وضباب.. واحذروا هذه الطرقات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات وتشكل ضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن تكون الأجواء بارة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، والبيضاء، وعمران، وصنعاء وصعدة ومرتفعات إب، والضالع ولحج، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4 ـ 08 درجات مئوية.



فيما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والجوف، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 09-14 درجة مئوية.



ومن المتوقع تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين في الفترات المسائية.



كما نبه سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.