المؤتمرنت -

الدفاع المدني اليمني يحتج على تكرار استهداف العدو طواقمه

وجهت مصلحة الدفاع المدني في الجمهورية اليمنية، مذكرة احتجاج إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) – جنيف، بشأن تكرار استهداف طيران العدوان السعودي لطواقم الدفاع المدني أثناء أداء واجبهم الإنساني في محافظة الحديدة في جريمة حرب مكتملة الأركان.



وأوضحت المصلحة في مذكرة الاحتجاج أن هذه الجريمة تمثل إضافة إلى جريمة العدوان السعودي السابقة باستهدافه لطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في منطقة الشرية بمحافظة صنعاء.



وأشارت إلى أن طيران العدو السعودي استهدف مصنع الخولاني للأسفنج في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة، ووفور تلقي البلاغ، تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للمصلحة إلى الموقع، وباشرت عملها الإنساني في إطفاء وإنقاذ وانتشال الضحايا، ثم عاود طيران العدوان استهداف فرق الدفاع المدني وعدداً من المواطنين وطواقم الهلال الأحمر اليمني بشكل مباشر أثناء قيامهم بعملية الإنقاذ والإسعاف.



وأكدت المصلحة أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، المواد (61 - 67) التي تمنح الحماية الخاصة لأفراد ومنشآت ومعدات الدفاع المدني، وتحظر مهاجمتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية.



ولفتت إلى أن هذا الاستهداف يمثل أيضا جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكاً لمبدأ التمييز والتناسب، حيث تم استهداف موقع إنقاذ مدني معلوم، في وقت كانت فيه الطواقم تمارس مهامها الإنسانية بشاراتها وعلاماتها المميزة.. مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل امتداداً لسلسلة الجرائم الممنهجة بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن.



وطالبت المذكرة المنظمة الدولية للحماية المدنية، بإدانة هذه الجريمة، وتوثيقها ضمن سجلات انتهاكات حماية الدفاع المدني في النزاعات المسلحة، ومخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجهات المعنية للتحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم دولياً، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وكذا توفير الحماية الدولية لطواقم الدفاع المدني العاملة في اليمن.

