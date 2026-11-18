المؤتمرنت -

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية وسط غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في 3 مربعات وسط قطاع غزة، وإغلاق أجزاء من محور صلاح الدين أمام حركة المرور، وذلك لأول مرة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال مكتب منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، في بيان، إنّ "الجيش بدأ عملية عسكرية في وسط قطاع غزة، بمحيط الخط الأصفر، وتحديدا في المناطق المرقمة 660 و661 و666". وادّعى أنّ العملية تستهدف بنى تحتية لما سماه "الإرهاب".



وأضاف أنّه "خلال العملية، سيتم إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في البلوكات المذكورة أعلاه". ودعا الفلسطينيين إلى الابتعاد عن المنطقة "حتى صدور تحديث رسمي عن المتحدث باسم الجيش بشأن انتهاء العملية".



يأتي ذلك على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ ضمن المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين في القطاع.



وبموجب المرحلة الأولى من الخطة، انسحب "الجيش" الإسرائيلي إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة.



وتحتلّ "إسرائيل" نحو 70% من مساحة قطاع غزة، فيما تتركّز غالبية السكان الفلسطينيين في المساحات الواقعة خارج المناطق التي تحتلها.



ومنذ أكتوبر 2023، تشنّ "إسرائيل"، بدعم أميركي، حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 176 ألفاً، معظمهم أطفال ونساء.



وخلّفت الحرب دماراً طال نحو 90% من البنية التحتية في غزة، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.