المؤتمرنت -

اشتداد البرودة.. واحذروا الطرقات الجبلية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً وبارداً نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار، والبيضاء، ومرتفعات إب، والضالع ولحج.



بينما قد يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والجوف.



وأشارت إلى احتمال تشكّل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الطقس البارد خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



كما نبه السائقين من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر بسبب تشكل الضباب.