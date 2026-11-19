المؤتمرنت -

النفط تدين استهداف محطة وقود بالجوبة

أدانت شركة النفط اليمنية، بأشد العبارات إقدام طيران العدو السعودي على استهداف محطة وقود تابعة لأحد المواطنين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، في جريمة جديدة تطال ممتلكات المواطنين والمنشآت الخدمية التي توفر لهم احتياجاتهم الأساسية وتسهم في تيسير شؤون حياتهم اليومية.



واعتبرت الشركة في بيان صادر عنها، أن هذا الاستهداف لا يمثل اعتداءً على منشأة خاصة فحسب، بل يطال مصدر رزق مواطنين، ومنشأة خدمية يعتمد عليها المواطنون في تلبية احتياجاتهم اليومية، ويكشف عن استمرار استهداف مقومات الحياة الاقتصادية والخدمية في اليمن.



وأكد البيان أن محطات الوقود منشآت مدنية تؤدي دوراً حيوياً في خدمة المجتمع، وأن استهدافها يفاقم معاناة المواطنين ويُلحق أضراراً مباشرة بمصالحهم وممتلكاتهم.



وطالبت شركة النفط اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ موقف مسؤول إزاء استهداف المنشآت المدنية، والعمل على ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.