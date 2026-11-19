المؤتمرنت -

العدو السعودي يرتكب مجزرة جديدة

اُستشهد 19 مواطنًا وأُصيب أربعة آخرون، معظمهم نساء وأطفال من أسرة واحدة، بغارة شنها طيران العدو السعودي أمس واستهدفت قاربًا كان يقل نحو 25 نازحًا في المنطقة الساحلية الواقعة بين رأس العارة والمخا.



وأوضح مصدر محلي في تصريح صحفي، أن طيران العدو استهدف القارب بشكل مباشر أثناء عودة النازحين، وهم من أبناء مديرية حيس، في طريقهم من منطقة رأس العارة باتجاه مديريتهم، ما أدى إلى استشهاد 19 شخصًا من أسرة واحدة، بينهم ثمانية أطفال وست نساء وخمسة رجال، وإصابة أربعة آخرين، بينهم رب الأسرة.



وأشار إلى أن جثامين الشهداء ما تزال في عرض خليج عدن قبالة سواحل رأس العارة.



وأدان مدير مديرية حيس مروان حليصي، الجريمة المروعة التي استهدفت مدنيين ونازحين عزل في عرض البحر، مؤكدًا أن تعمد استهداف الأسر العائدة إلى ديارها يكشف النزعة الدموية والإجرامية للنظام السعودي، وتجرده من القيم الأخلاقية والإنسانية.



واعتبر استهداف القارب المكتظ بالنساء والأطفال انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية والمواثيق التي تجرم المساس بالمدنيين والنازحين، مشيرًا إلى أن المجزرة تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الحرب التي يرتكبها العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني.



وحمّلت قيادة السلطة المحلية بالمديرية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المسؤولية الكاملة جراء صمتها وتواطئها إزاء الانتهاكات المستمرة، داعية إلى تحرك دولي جاد لإدانة الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.