المؤتمرنت -

"انفجارات جديدة".. بــيــان عــاجــل مــن صـنـعــاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي، ردًا على مجازر العدو الوحشية التي تستهدف الشعب اليمني وممتلكاته ومقدراته.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنها نفّذت بعون الله تعالى أربع عمليات عسكرية نوعية، العملية الأولى استهدفت المركز المالي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فجر اليوم بعاصمة العدو السعودي الرياض مع معاودة استهدافه مساء اليوم.



وأكد البيان، أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وتسببت في أضرار كبيرة في المواقع المستهدفة، وستبقى هدفًا لقواتنا طالما استمر العدو السعودي في إجرامه بحق المدنيين والأهداف المدنية في بلدنا.



وأشار إلى أن العملية الثانية استهدفت شركة الصدف للبتروكيماويات في الجبيل بالمنطقة الشرقية وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله، فيما استهدفت العملية الثالثة قاعدة خميس مشيط الجوية وخلفت أضرارًا كبيرة في المواقع المستهدفة.



ولفت البيان، إلى أن العملية الرابعة استهدفت مطار خالد الدولي بالرياض وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله، مبينًا أن العمليات العسكرية تأتي في إطار الرد على العدوان السعودي الغاشم على بلدنا وردًا على مجازره الوحشية التي تستهدف الشعب اليمني العزيز وممتلكاته ومقدراته دون تمييز، وآخرها استهداف المدنيين على متن زورق في ساحل رأس العارة نتج عنه استشهاد وإصابة العشرات جلّهم نساء وأطفال.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية "أنها ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا وستلقن العدو السعودي المجرم دروسًا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله عز وجل ومتوكلة عليه لينال جزاءه العادل ويدفع ثمن جرائمه بحق شعبنا".



وجدّدت التحذير لكل الشركات الاستثمارية والمستثمرين ورؤوس الأموال بمغادرة السعودية فورا والانتقال إلى بلدان آمنة فالسعودية غير آمنة عدا المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة مواصلة العمليات العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.