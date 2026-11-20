المؤتمرنت -

عدوان سعودي جديد على العاصمة

عاود طيران العدو السعودي فجر اليوم، شن غارات على العاصمة صنعاءَ.



وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف مخزنًا للمواد الغذائية لأحد التجار بمديرية شعوب.



وأشار إلى طيران العدو استهدف أيضًا مخزنًا لإطارات السيارات في حي الحيارة بمديرية الثورة، كما استهدف مخزن إطارات سيارات آخر في المديرية.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدو السعودي، استهدف الشركة اليمنية السعودية للصناعات المعدنية في مديرية معين.



واستنكر استمرار العدو السعودي في استهدف المدنيينَ والأعيان المدنية والمنشآت الخدمية والبنية التحتية للشعب اليمني وممتلكات المواطنين في ظل صمت دولي معيب.