المؤتمرنت -

عدوان سعودي جديد على ميناء الحديدة

استهدف العدو السعودي اليوم، ميناء الحديدة.



وجاء هذا العدوان بعد أن كان العدو السعودي قد هدّد باستهداف ميناء الحديدة في إطار مساعيه لتشديد الحصار على الشعب اليمني.



كما أن هذا العدوان يأتي بعد تحذيرات القوات المسلحة للعدو السعودي من مغبة تنفيذ تهديده، حيث أعلنت القوات المسلحة، أن ميناء جدة وجميع موانئ العدو السعودي في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفاً لها في حال نفذ العدو تهديداته بقصف ميناء الحديدة.



وحذّر متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، الموظفين والعاملين في هذه الموانئ والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فوراً والابتعاد عنها.



فيما وجه مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) رسائل تحذير إلى العاملين والشركات الملاحية والسفن الراسية والشركات العاملة في ميناء جدة بإخلائه فورا.



وقال المركز في التحذير "استناداً إلى التصريح الصادر عن القوات المسلحة اليمنية وحرصاً على سلامتكم وسلامة العاملين، يتعين عليكم إخلاء ميناء جدة فوراً، نظراً إلى أنه سيكون مسرحاً لعمليات القوات المسلحة اليمنية رداً على العدوان والحصار المفروضين على اليمن من قِبل العدو السعودي".



وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية تُخلي مسؤوليتها عن أي أضرار أو تداعيات قد تنجم عن التأخر في إخلاء الميناء أو عدم الامتثال لهذا التحذير.