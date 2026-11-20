المؤتمرنت -

العدو يستهدف 7 محافظات بـ78 غارة

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العدو السعودي شن 78 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز ولحج وصعدة ومأرب والجوف وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من جيزان وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت خمسة آلاف و429 غارة جوية وصاروخًا.