المؤتمرنت -

لقاح لعلاج حب الشباب؟!

يصيب حب الشباب نحو 85% من المراهقين وقد يستمر إلى مرحلة البلوغ. فبالنسبة للبعض يعني بثورا عرضية، وبالنسبة لآخرين يعني سنوات من الالتهاب المؤلم والتندب وفقدان الثقة. وبينما نعتاد التفكير في التطعيم كأداة لوقف الأمراض المعدية، يعمل العلماء على لقاح محتمل لحب الشباب.



ما هو حب الشباب؟

حب الشباب اضطراب التهابي يصيب بصيلات الشعر والغدد الدهنية المرتبطة بها. والبكتيريا الأبرز هنا هي Cutibacterium acnes التي تعيش عادة على الجلد السليم، لكن سلالاتها المختلفة تنتج بروتينات متباينة التأثير.

ويمكن أن تُسد فتحة البصيلة بمزيج من الخلايا الميتة والزيت، فتزيد الهرمونات إنتاج الزيت ويتراكم داخلها فتتوسع. وهذا يهيئ بيئة تزدهر فيها البكتيريا التي تنتج مواد مهيجة تثير الالتهاب والاحمرار والتورم. وقد يضعف الالتهاب جدار البصيلة فيتمزق ويسكب محتوياته في الجلد المحيط، فتزداد البثرة احمرارا. وتلعب الهرمونات والوراثة دورا في قابلية الإصابة.

ويظهر حب الشباب غالبا على الوجه، وقد يصيب الصدر والكتفين وأعلى الظهر. وتُحسن معظم الحالات الخفيفة إلى المتوسطة بعلاجات موضعية كبیروكسيد البنزويل والريتينويدات، بينما تحتاج الحالات الأشد إلى مضادات حيوية أو إيزوتريتينوين فموي.

لكن هذه العلاجات تتطلب استخداما يوميا وقد تترافق مع آثار جانبية، لذا فإن تطوير لقاح يوفر حماية طويلة الأمد ويحد من الحاجة إلى المضادات الحيوية قد يمثل تقدما مهما للغاية.



كيف قد يعمل اللقاح؟

أظهرت دراسات مختبرية أن استهداف بروتينات بكتيرية معززة للالتهاب — مثل CAMP2 وإنزيم HylA — قلل الالتهاب في الفئران وأنسجة بشرية، دون أن يثبت أي منها شفاء البشر.

وتدرس شركة سانوفي لقاحا يستهدف CAMP2 بتقنية mRNA، التي تمنح الجسم تعليمات مؤقتة لتصنيع بروتينات يتعلم الجهاز المناعي التعرف عليها وتحويلها — على غرار لقاحات "كوفيد".

لدى سانوفي حاليا دراستان في المرحلتين الأولى والثانية تستقطبان بالغين بين 18 و45 عاما: الأولى تشمل 800 مصاب بحب شباب متوسط إلى شديد بجرعات وجداول حقن مختلفة، والثانية 228 مصابا بحالة خفيفة يتلقون حقنتين.

وتهدف الدراسات لتقييم السلامة والاستجابة المناعية ومدى التحسن، علما أن المشاركين مصابون بالفعل، فالتجارب تدرس اللقاح كعلاج لا كوقاية.



التحديات المقبلة

على العلماء إثبات أن استهداف البروتينات المسببة للالتهاب — بدل القضاء على البكتيريا نفسها — يحسن الحالة فعليا، مع تأكيد السلامة قصيرة وطويلة المدى، ومدة استمرار الفائدة، والحاجة لجرعات معززة، وما إذا كان التطعيم يخل بتوازن الكائنات الدقيقة النافعة على الجلد.

كما ستحتاج الدراسات إلى عينات أكبر ومتابعة أطول لكشف الآثار النادرة، وإلى أبحاث خاصة بالأطفال والمراهقين ومدى إمكان الوقاية قبل ظهور حب الشباب. وحتى لو ثبتت الفعالية، لا يمكن التنبؤ بحجم الإقبال بسبب التردد والتكلفة.