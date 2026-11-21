المؤتمرنت -

رئيس المؤتمريعزّي بوفاة اللواء محسن اليوسفي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء/ محسن محمد اليوسفي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، عضو مجلس الشورى، وزير الداخلية الاسبق، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاسبق، وأحد الألف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام في العام 1982م، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الادارية والتموية والخدمية من خلال المواقع الوظيفية التي تقلدها طوال مسيرته العملية، وكذا حضوره السياسي والاجتماعي الفاعل، ومواقفه الوطنية في مختلف المنعطفات.





وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد المهندس خالد محسن اليوسفي والكابتن محمد محسن اليوسفي، وأفراد الاسرة،وكافة آل اليوسفي، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيًا ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وصادق تعازيه بهذا المصاب الأليم.



سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

