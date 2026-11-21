المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة اللواء محمد عجلان

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء/ محمد حزام عجلان، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



و في برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد العقيد/ مراد حزام عجلان، وإخوانه، وإلى اولاد الفقيد الشيخ/ عبدالله محمد حزام عجلان، وإخوانه هشام ومحمد، وكافة آل عجلان، في عزلة بني يوسف، مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، عبّرالشيخ عبدالله مجيديع باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.



مبتهلا إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".