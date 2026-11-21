المؤتمرنت -

أمن الضالع يُحبط مخططين إجراميين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع، اليوم من إحباط مخطط إجرامي تديره مخابرات العدو السعودي، وضبط سيارة ودراجة نارية مفخختين ومُجّهزتين لتنفيذ عمليات انتحارية، كانتا قادمتين من مناطق سيطرة قوى العدوان ومرتزقتها، ومُتجّهتين إلى محافظة ذمار.



وأوضحت إدارة أمن محافظة الضالع في بيان صادر عنها، أن عملية الضبط الأولى نُفذت عند الساعة الـ 20 : 7 دقيقة صباحًا، وأسفرت عن ضبط وتفكيك سيارة مفخخة نوع "إيكو"، كانت قادمة من مناطق سيطرة مرتزقة الاحتلال السعودي، ومتجهة إلى محافظ ذمار، ويقودها التكفيري المرتزق المدعو شكري عارف حيدر شلفان "31 عامًا" وهو أحد عناصر تنظيم القاعدة، ويتبع ما يسمى بقوات الطوارئ.



وأشار البيان إلى أن العملية الثانية نُفذت عند الساعة التاسعة صباح اليوم، وتمكن خلالها رجال الأمن من ضبط دراجة نارية مفخخة، كان يقودها التكفيري المرتزق المدعو عبدالرحمن عبده ناجي صالح العميسي، المكنى "أبو جعفر الإبي" 28 عامًا، وهو أحد عناصر تنظيم القاعدة، ويتبع ما يسمى بقوات الطوارئ، وكانت قادمة من مناطق سيطرة مرتزقة الاحتلال السعودي، ومتجهة إلى محافظة ذمار.



وأكد أمن المحافظة، أن التحقيقات الأولية كشفت أن العمليتين تأتيان، ضمن مخطط إجرامي وضعته مخابرات العدو السعودي، ويديره الضابط السعودي العميد زايد بن مسفر غيدان العيسي، وهو أحد ضباط اللجنة الخاصة، ويشرف على تنفيذه التكفيري المدعو أحمد محمد عبد الرحمن الحليلة، المكنى "أبو نصر الصنعاني".



ولفت البيان إلى أن عمليتي الضبط جرتا في إحدى النقاط الأمنية، في إنجاز أمني تحقق بفضل الله، ثم بيقظة رجال الأمن وحسهم الأمني العالي.



ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق الانتصارات الكبيرة التي يحققها الشعب اليمني ومؤسساته العسكرية والأمنية، في مواجهة العدوان السعودي وتحشيداته.



وجدّد أمن محافظة الضالع، تأكيده على استمرار الجاهزية الأمنية واليقظة العالية لإفشال المخططات العدائية والإجرامية بحزم، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ماضية في أداء مسؤولياتها لحماية المواطنين وصون أمن الوطن.



وأشاد بالدور الكبير للمواطنين الشرفاء الذين كان لهم الدور الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، ومختلف الإنجازات الأمنية.