المؤتمرنت -

مشاهد لمخازن أسلحة اغتنمها أبطال القوات المسلحة في المخا

بث الإعلام الحربي اليوم، مشاهد خاصة لجانب من مخازن أسلحة كبيرة تم اغتنامها من أحد معسكرات التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مديرية المخا بمحافظة تعز، بعد تحريرها قبل أشهر.



وأظهرت المشاهد مساحة واسعة للمخازن الموزعة على امتداد سلسلة جبلية مطلة على ساحل البحر الأحمر، والتحصينات المهولة والمتقنة التي تم بناؤها لتخزين هذه الأسلحة، والتي كانت ضمن مخطط للعدو لاستخدامها ضد أبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة.



وبحسب المشاهد، فإن كمية الأسلحة التي اغتنمتها القوات المسلحة اليمنية تكفيها لمقاتلة التحشيدات التابعة للعدو لسنوات، ففي هذه المخازن توجد أنواع كثيرة من الأسلحة، وقد تم نقلها بسرعة لتصبح في أماكن آمنة، ليتم تفعيلها لمواجهة الأعداء في ميدان.



ومن ضمن الغنائم، قذائف متنوعة من راجمات المدفعية، ووسائل نقل ثقيلة، وبداخل أحد المستودعات كميات كبيرة من الصواريخ، وتعد هذه من أكبر الغنائم التي لم يسبق لأبطال القوات المسلحة الحصول عليها من قبل.



وتتنوع المخازن الممتدة على مساحات كبيرة في سلسلة جبلية بعيدة عن التجمعات السكانية، وأقيمت عليها سواتر ترابية، لتجعلها في مأمن من أي استهداف، وهي مستودعات مليئة بالأسلحة، وقد عثرت القوات المسلحة على أنواع عديدة من الطائرات المسيرة الحديثة وبطاريات التشغيل.



ومن ضمن الغنائم التي عرضها الإعلام الحربي معدل (23) وقاعدته التابعة له، ومثلها الكثير من هذا النوع، ومخازن أخرى مليئة بقذائف الهاون 120، ومخزن قذائف رشاشات 37، وآر بي جي كما تم اغتنام عدد كبير من ناقلات الوقود.



ومن الغنائم أيضا ذخائر كثيرة في مستودعات عديدة، وقذائف متنوعة، إضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة وصواريخ تم تركها في معسكر اللواء الثالث عمالقة التابع للعدو السعودي، وجميعها صناعة أمريكية.



كما وثقت عدسة الإعلام الحربي كميات هائلة من الأسلحة والذخائر، وشاحنات سعودية محملة بالعتاد المتنوع، والأسلحة الفردية، والذخائر المباشرة، وأنظمة مدفعية ممتدة المدى وموجهة، إضافة إلى تجهيزات حماية وبصريات متطورة، مع التأكيد على أن ما تم عرضه ليس إلا الجزء اليسير، وما خفي كان أعظم.

