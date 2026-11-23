المؤتمرنت -

بن حبتور يواسي آل عبدالمغني

بعث الدكتور عبدالعزيز بن حبتور نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء/ عبدالحميد سعد عبدالمغني، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



و في برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد معمر عبدالحميد سعد عبدالمغني، وإخوانه، وكافة آل عبدالمغني، بمديريتي السدة ويريم محاقظة إب، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.



مبتهلا إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

