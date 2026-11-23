المؤتمرنت -

سريع: جرائم العدو بتعز ولحج لن تمر دون رد

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن جرائم العدو السعودي في محافظتي تعز ولحج لن تمر دون رد وعقاب.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أنه في تمام الساعة 11:36 صباحًا توجه تشكيل حربي سعودي من نوع "F15" إلى محافظة تعز ولحج بعد إقلاعه من قاعدة خميس مشيط، وعند الساعة 12:40 مساءًا نفّذ عملية استهداف لعدد من الباصات ووسائل نقل بضائع عامة في منطقة معبق بمديرية المقاطرة بثماني غارات جوية بقنابل أمريكية نوع "GBU-49" و"GBU-12".



وأشار إلى أن العدو السعودي ارتكب جريمة وحشية، باستهداف باصات ووسائل نقل بضاعة عامة في منطقة معبق بمديرية المقاطرة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وغادر منطقة الاستهداف عند الساعة 12:55مساءً وعاد إلى نفس القاعدة.