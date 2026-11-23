المؤتمرنت -

عبدالسلام يحذّر من مخططات سعودية

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، أن العتاد العسكري الكبير جزء يسير مما كشفت عنه القوات المسلحة اليمنية من ترسانة ضخمة وهائلة بعث بها النظام السعودي للعبث بالداخل اليمني وإطالة أمد الصراع.



وقال محمد عبدالسلام في منشور له عبر منصة "إكس"، "هذا العتاد العسكري الكبير جزء يسير مما كشفت عنه القوات المسلحة اليمنية من ترسانة ضخمة وهائلة بعث بها النظام السعودي للعبث بالداخل اليمني وإطالة أمد الصراع، فيما يحاصر اليمن من الغذاء والدواء والقمح ويسمح بشحن الأسلحة من كل العالم نحو الداخل اليمني".



وأضاف "ولهذا نقول ونؤكد بأن النظام السعودي بسياسته السيئة يسعى لوضع اليمنيين بين خيارين الموت جوعًا أو الموت بالحرب ويضع نفسه في موقع المتفرج".



وتابع "وأمام هذه الوقائع فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته وهو يسمح بهذا العبث الخطير داخل اليمن من ضخ الاسلحة بهذا الكم الهائل والتي تدين النظام السعودي وتثبت أنه لا يريد السلام والاستقرار ولا يرغب في أي حلول سياسية كما يدعي".



وأشار عبدالسلام إلى أن على المجتمع الدولي أن يجيب على تساؤلات كبيرة إزاء تصرفات النظام السعودي التي تضرب عُرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية ويرفض الحلول العادلة، ويصرف المليارات من أجل تغدية الحروب والصراعات.



وقال "هذه هي المساعدات السعودية لليمن قذائف وقنابل وصواريخ ومدافع ولا يبالي بصرف المليارات في شراء الأسلحة والولاءات وتفتيت الشعب اليمني وتمزيق أواصره وزرع الحروب بين أبنائه وهو ما نلاحظه من دفعه بالآلاف إلى محارق الموت في سبيل تحقيق مصالحه وأطماعه".



وأضاف "وكان يمكن للنظام السعودي بشيء من العقل والرشد أن يتعامل مع جيرانه بالاحترام والتفاهم ويكسب احترامًا مقابلًا، لكن يأبى إلا أن يستمر في دعم الحرب والفتنة والاقتتال الداخلي وكما ننبه المجتمع الدولي إلى خطورة ما يقوم به النظام السعودي".



ودعا رئيس الوفد الوطني، أبناء الشعب اليمني إلى اليقظة وأخذ العبرة والاستفادة من الدروس، مؤكدًا أن النظام السعودي لا يرى في اليمن واليمنيين إلا ساحة للاحتراب والاقتتال وهو مستعد لتغذية ذلك فلا تكونوا وقودًا لحرب لا ناقة لكم فيها ولا جمل.